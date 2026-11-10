Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie

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WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001

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10.11.2026 11:59:21

Jardine Matheson Southeast Asia reports mixed Q3 earnings

This is the group’s first business update since selling Cycle & Carriage to Indonesia’s Chandra Asri PacificWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Jardine Matheson Holdings Ltd (spons. ADRs) 61,74 1,18% Jardine Matheson Holdings Ltd (spons. ADRs)
Jardine Matheson Holdings LtdShs 54,00 -2,35% Jardine Matheson Holdings LtdShs

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