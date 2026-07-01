Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie

Jardine Matheson Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001

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01.07.2026 03:44:02

Jardine Matheson taps ex-Indonesian fund CIO as country head

Christopher Ganis, former Indonesia Investment Authority chief investment officer, assumes the new role on Jul 1Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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