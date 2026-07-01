Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
|
01.07.2026 03:44:02
Jardine Matheson taps ex-Indonesian fund CIO as country head
Christopher Ganis, former Indonesia Investment Authority chief investment officer, assumes the new role on Jul 1Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!