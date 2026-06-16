Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie

Jardine Matheson Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001

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16.06.2026 04:14:46

Jardine Matheson targets 5% annual dividend growth, launches US$500 million share buyback

It is also eyeing annualised total shareholder return of at least 9% over the next five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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