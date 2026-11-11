Jarir Marketing Company Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jarir Marketing Company Bearer präsentierte in der am 08.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 SAR gegenüber 0,270 SAR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,15 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,98 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,297 SAR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,15 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.at