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13.05.2026 06:31:29
Jarir Marketing Company Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jarir Marketing Company Bearer hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jarir Marketing Company Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,04 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 2,72 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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