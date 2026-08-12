Jarir Marketing Company Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jarir Marketing Company Bearer äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,77 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,65 Milliarden SAR umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,198 SAR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,78 Milliarden SAR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at