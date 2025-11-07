Jarir Marketing Company Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jarir Marketing Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,98 Milliarden SAR, während im Vorjahreszeitraum 2,67 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,253 SAR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,84 Milliarden SAR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at