Jaro Institute Of Technology Management and Research verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jaro Institute Of Technology Management and Research präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,70 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 707,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 606,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at