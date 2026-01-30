Jasch Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jasch Industries lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,79 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 572,2 Millionen INR – ein Plus von 16,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jasch Industries 492,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at