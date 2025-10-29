Jasch Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jasch Industries äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jasch Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 516,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 430,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at