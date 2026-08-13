Jash Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jash Engineering hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,820 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jash Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,50 Milliarden INR im Vergleich zu 1,28 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at