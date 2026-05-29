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29.05.2026 06:31:29
Jash Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jash Engineering hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,01 INR gegenüber 5,72 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,91 Milliarden INR – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,00 Milliarden INR eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,01 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 13,88 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7,36 Milliarden INR gegenüber 7,35 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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