Jasmine International legte Quartalsergebnis vor

Jasmine International lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,28 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 989,3 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at