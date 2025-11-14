Jasmine International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jasmine International hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jasmine International ein EPS von 0,020 THB je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,65 Prozent auf 989,3 Millionen THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 775,0 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at