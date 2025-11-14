Jasmine International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jasmine International hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 THB je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 989,3 Millionen THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jasmine International einen Umsatz von 775,0 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at