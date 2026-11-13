Jasmine International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jasmine International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Milliarden THB – ein Plus von 29,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jasmine International 989,3 Millionen THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at