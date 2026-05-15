Jasmine International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jasmine International ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jasmine International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jasmine International 0,020 THB je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jasmine International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,45 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 797,1 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at