Cambridge Holdings Aktie
WKN DE: A0YHXZ / ISIN: US1321982019
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18.08.2026 17:27:22
Jason Arday: Ex-Cambridge professor at centre of plagiarism scandal found dead
Jason Arday, the youngest ever Black professor at Cambridge, was found unresponsive at an address in London. Arday had recently resigned in the midst of a plagiarism row.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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