Jason Furniture (Hangzhou) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jason Furniture (Hangzhou) hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jason Furniture (Hangzhou) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,04 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,20 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,74 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 20,06 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,25 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 19,94 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at