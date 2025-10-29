Jason Furniture (Hangzhou) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jason Furniture (Hangzhou) hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,89 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,21 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,627 CNY sowie einem Umsatz von 5,22 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at