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01.05.2026 06:31:29
Jason Furniture (Hangzhou) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jason Furniture (Hangzhou) hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,61 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jason Furniture (Hangzhou) 0,640 CNY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,03 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 4,88 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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