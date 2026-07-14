JASON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JASON lud am 13.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JASON 6,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,70 Prozent auf 7,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at