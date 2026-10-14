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14.10.2026 06:31:29
JASON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
JASON hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,28 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,36 Prozent auf 7,37 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JASON 8,04 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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