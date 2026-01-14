|
JASON: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JASON hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1,12 JPY gegenüber 4,21 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 6,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JASON 6,78 Milliarden JPY umgesetzt.
