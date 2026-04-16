16.04.2026 06:31:29

JASON stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JASON gab am 13.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 31,11 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

JASON vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 15,750 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,60 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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