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22.05.2026 06:31:29
Jasper Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jasper Mining präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Umsatzseitig standen 1,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 46,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jasper Mining 2,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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