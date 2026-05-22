Jasper Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jasper Mining präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 1,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 46,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jasper Mining 2,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at