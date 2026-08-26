Jasper Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jasper Mining ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jasper Mining die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Jasper Mining mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 31,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at