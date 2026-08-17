Jasper Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jasper Therapeutics gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jasper Therapeutics -1,740 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at