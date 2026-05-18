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18.05.2026 06:31:29
Jastrzebska Spolka Weglowa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jastrzebska Spolka Weglowa hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,25 PLN. Im Vorjahresquartal waren -11,610 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,10 Milliarden PLN – eine Minderung von 13,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,43 Milliarden PLN eingefahren.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 6,100 PLN gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,13 Milliarden PLN geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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