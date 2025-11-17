Jastrzebska Spolka Weglowa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jastrzebska Spolka Weglowa hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,76 PLN gegenüber -2,690 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,50 Prozent zurück. Hier wurden 2,30 Milliarden PLN gegenüber 2,68 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 6,700 PLN gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,27 Milliarden PLN geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at