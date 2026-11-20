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20.11.2026 06:31:28
Jastrzebska Spolka Weglowa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jastrzebska Spolka Weglowa veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,44 PLN gegenüber -6,780 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Jastrzebska Spolka Weglowa mit einem Umsatz von insgesamt 2,55 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 11,72 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0,700 PLN sowie einem Umsatz von 2,52 Milliarden PLN gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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