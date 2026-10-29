JATT Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JATT Acquisition A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at