JATT Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JATT Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at