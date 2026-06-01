Jattashankar Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jattashankar Industries hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,30 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jattashankar Industries -0,710 INR je Aktie verdient.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,34 INR gegenüber -2,710 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 1,29 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Jattashankar Industries 81,71 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at