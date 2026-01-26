|
Jattashankar Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jattashankar Industries stellte am 23.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,930 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 294310,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 559,4 Millionen INR ausgewiesen.
