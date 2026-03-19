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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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19.03.2026 14:36:19
Jauch entdeckt: Ein Champagner-Newcomer, den Sie probieren sollten
Ein ungewöhnlicher Neuzugang aus der Champagne: Maison Pompadour verbindet handwerkliche Präzision mit einem Brut Réserve, der auch preislich überrascht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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