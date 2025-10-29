Javedan Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Javedan Cement hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 PKR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,34 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Javedan Cement 1,81 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,16 Milliarden PKR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at