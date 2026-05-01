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01.05.2026 06:31:29
Javedan Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Javedan Cement hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,11 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 146,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,31 Milliarden PKR, während im Vorjahreszeitraum 1,34 Milliarden PKR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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