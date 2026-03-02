Javedan Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Javedan Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 PKR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,820 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Javedan Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 226,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 949,2 Millionen PKR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at