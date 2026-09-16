Javedan Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Javedan Cement ließ sich am 15.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Javedan Cement die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,79 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Javedan Cement -0,390 PKR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 9,86 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Javedan Cement 2,39 Milliarden PKR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,27 PKR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Javedan Cement ein Gewinn pro Aktie von 4,30 PKR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,24 Milliarden PKR gegenüber 7,76 Milliarden PKR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at