BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 19:02:32

Javier Rodríguez Soler Named Among American Banker’s “50 Most Innovative People in Finance”

Javier Rodríguez Soler, Global Head of Sustainability and Corporate & Investment Banking (CIB), has been named to American Banker’s inaugural “50 Most Innovative People in Finance” list. The recognition highlights his leadership in accelerating BBVA’s transformation through the integration of artificial intelligence, advanced analytics and sustainability across the bank’s global operations. American Banker also recognized BBVA’s deployment of generative AI tools and continued investment in digital banking and sustainable finance solutions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten