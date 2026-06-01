BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
01.06.2026 19:02:32
Javier Rodríguez Soler Named Among American Banker’s “50 Most Innovative People in Finance”
Javier Rodríguez Soler, Global Head of Sustainability and Corporate & Investment Banking (CIB), has been named to American Banker’s inaugural “50 Most Innovative People in Finance” list. The recognition highlights his leadership in accelerating BBVA’s transformation through the integration of artificial intelligence, advanced analytics and sustainability across the bank’s global operations. American Banker also recognized BBVA’s deployment of generative AI tools and continued investment in digital banking and sustainable finance solutions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
26.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.04.26
|BBVA-Aktie steigt: Deutliches Ertragswachstum stützt Quartalsergebnis (dpa-AFX)
|
30.04.26
|ROUNDUP: BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr - Aktie etwas erholt (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Ausblick: BBVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26