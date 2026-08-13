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13.08.2026 06:31:29
Jaws Mustang Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jaws Mustang Acquisition A hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Redaktion finanzen.at
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