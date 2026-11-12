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12.11.2026 06:31:28
Jaws Spitfire Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jaws Spitfire Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jaws Spitfire Acquisition A -0,690 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,5 Millionen USD – ein Plus von 49,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jaws Spitfire Acquisition A 13,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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