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14.05.2026 06:31:29
Jaws Spitfire Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jaws Spitfire Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Jaws Spitfire Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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