Jaws Spitfire Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jaws Spitfire Acquisition A hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jaws Spitfire Acquisition A ein EPS von -12,760 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Jaws Spitfire Acquisition A im vergangenen Quartal 9,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jaws Spitfire Acquisition A 12,6 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,330 USD beziffert. Im Vorjahr waren -86,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 45,97 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Jaws Spitfire Acquisition A 41,00 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at