|
26.03.2026 06:31:28
Jaws Spitfire Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jaws Spitfire Acquisition A hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jaws Spitfire Acquisition A ein EPS von -12,760 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Jaws Spitfire Acquisition A im vergangenen Quartal 9,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jaws Spitfire Acquisition A 12,6 Millionen USD umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,330 USD beziffert. Im Vorjahr waren -86,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 45,97 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Jaws Spitfire Acquisition A 41,00 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.