Jaws Spitfire Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jaws Spitfire Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at