Jay Bharat Maruti mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jay Bharat Maruti hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jay Bharat Maruti in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,45 Milliarden INR im Vergleich zu 5,91 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at