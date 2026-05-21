Jay Bharat Maruti: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jay Bharat Maruti gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,35 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 7,66 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 12,90 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,04 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,51 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at