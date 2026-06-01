Jay Ushin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jay Ushin stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,98 INR gegenüber 7,61 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 45,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 31,72 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Jay Ushin mit einem Umsatz von insgesamt 9,69 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at