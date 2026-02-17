Jay Ushin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jay Ushin hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 11,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,62 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,45 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at